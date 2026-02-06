Поиск

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В январе 2025 года дефицит бюджета составлял 1,466 трлн рублей (0,7% ВВП), при этом он превышал актуальный на тот момент годовой план (1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП). В январе 2024 года дефицит бюджета был существенно ниже - 124 млрд рублей, или 0,1% ВВП.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - сообщил Минфин.

Доходы бюджета в январе снизились на 11,6% год к году и составили 2,362 трлн рублей.

При этом нефтегазовые доходы упали вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 393 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть. Также они были ниже базовых нефтегазовых доходов, которые составили 576 млрд рублей. В связи с этим в соответствии с бюджетными правилами средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов использованы в целях финансирования дефицита.

Ненефтегазовые доходы составили 1,969 трлн рублей и увеличились на 4,5% г/г. Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе выросли на 18,5% г/г, что в том числе отражает повышенный уровень поступлений в первый месяц квартала, полагает Минфин. Поступление НДС в федеральный бюджет выросло год к году на 25% - до 1,13 трлн рублей.

Расходы, по предварительной оценке, в январе снизились год к году на 1,4% - до 4,08 трлн рублей. Данная динамика, поясняет Минфин, обусловлена эффектом высокой базы января 2025 года, в котором в связи с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов прирост составил 64% г/г.

В январе замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что федеральный бюджет в начале года может иметь существенный дефицит из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов. "В январе, это очевидно, надо понимать, что цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам", - сказал он. Помимо этого, по словам замминистра, стало обычной практикой в последние годы в значительной степени авансировать госзакупки, которые предусмотрены в законе о бюджете. "То есть, скорее всего, в январе, в начале года - в январе-феврале, будет высокое кассовое исполнение по расходам. Это сформирует, чисто "оптически", большой дефицит в начале года. Но нам казалось, что к этому привыкли все. И в принципе этот год, скорее всего, повторит такую же динамику, но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году", - объяснял Колычев.

В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

