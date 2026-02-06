Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в России в декабре 2025 года составила 2,2% после минимальных за всю историю 2,1% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат.

Показатель уже опускался на уровень 2,1% в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в сентябре и оставалась такой же в октябре.

Ранее, в мае-июле, безработица в РФ также держалась на уровне 2,2%, в марте и апреле равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%, с октября по декабрь 2024 года она сохранялась на уровне 2,3%.

Общая численность безработных в России в декабре 2025 года была равна 1 млн 643 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем в ноябре.