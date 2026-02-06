Поиск

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма выросло на 4,5% и составило 1,64 млн, более половины из них пришлись на граждан Китая, по статистике Погранслужбы ФСБ.

Всего иностранные граждане совершили за прошлый год 15 591 531 поездку в Россию, это на 6,9% меньше, чем годом ранее.

Среди стран, откуда чаще всего совершались поездки со всеми целями, лидируют Казахстан (3,19 млн, -6,2%), Узбекистан (3,12 млн, -7%), Китай (1,76 млн, +4,2%), Таджикистан (1,44 млн, -15,1%), Киргизия (983,63 тыс., -17,7%).

Также в первой десятке - Абхазия (624,16 тыс., -13,1%), Белоруссия (562,54 тыс., +8,3%), Армения (544,64 тыс., -12,3%), Азербайджан (430,71 тыс., -19,2%), Монголия (326,13 тыс., -11,2%).

Во вторую десятку по числу въездов в Россию со всеми целями вошли Турция (300,86 тыс. прибытий, +5%), Грузия (219,75 тыс., -6,5%), Индия (182,68 тыс., +21,9%), Южная Осетия (171,99 тыс., -4,4%), Туркмения (158,34 тыс., +18,2%), Германия (117,41 тыс., -1,8%), Филиппины (92,28 тыс., +4,4%), Саудовская Аравия (78,23 тыс., +35,4%), Молдова (76,38 тыс., -33,2%), Иран (74,62 тыс., -17,4%).

С целью туризма в Россию в 2025 году было совершено 1 642 565 поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,46 тыс.), число которых снизилось на 1,6%. Турпоток из Китая опережает занявшую вторую позицию Саудовскую Аравию (74,9 тыс., +35,8%) более чем в 11 раз, а на КНР приходится более половины всех турпоездок в Россию, совершенных за год.

На третьем месте - граждане Туркмении (73,99 тыс., +29%), на четвертом - Турции (68,72 тыс.), на пятом - Германии (66 тыс., +0,4%), шестом - ОАЭ (59 тыс., -9,5%), седьмом - Индии (38,48 тыс., +66%), восьмом - Ирана (31,81 тыс., -35,9%), девятом - Казахстана (23,12 тыс., -3,9%), десятом - Белоруссии (19,1 тыс., +80,9%).

Во вторую десятку вошли Эстония (18,7 тыс., +9%), Куба (18,53 тыс., +5%), Оман (18,48 тыс., +106,8%), Кувейт (17,6 тыс., +8,5%), Узбекистан (16,47 тыс., +1,2%), Израиль (13,25 тыс., +12,6%), Корея (12,52 тыс., +17,7%), Латвия (12,52 тыс., -11%), Вьетнам (11,52 тыс., +142,1%), Италия (10,68 тыс., +33,6%).

В третью десятку по въезду с целью туризма вошли Таиланд (9,57 тыс., +9,3%), Армения (9,47 тыс., +6,8%), Франция (8 тыс., +23,5%), Катар (7,93 тыс., -19,4%), США (7,49 тыс., +7,6%), Бахрейн (7,36 тыс., -9,9%), Сербия (7,2 тыс., +15,2%), Тайвань (7,17 тыс., +12,2%), Индонезия (6,72 тыс., +44,1%), Азербайджан (6,42 тыс., -37,5%).

ФСБ Китай Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });