В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма выросло на 4,5% и составило 1,64 млн, более половины из них пришлись на граждан Китая, по статистике Погранслужбы ФСБ.

Всего иностранные граждане совершили за прошлый год 15 591 531 поездку в Россию, это на 6,9% меньше, чем годом ранее.

Среди стран, откуда чаще всего совершались поездки со всеми целями, лидируют Казахстан (3,19 млн, -6,2%), Узбекистан (3,12 млн, -7%), Китай (1,76 млн, +4,2%), Таджикистан (1,44 млн, -15,1%), Киргизия (983,63 тыс., -17,7%).

Также в первой десятке - Абхазия (624,16 тыс., -13,1%), Белоруссия (562,54 тыс., +8,3%), Армения (544,64 тыс., -12,3%), Азербайджан (430,71 тыс., -19,2%), Монголия (326,13 тыс., -11,2%).

Во вторую десятку по числу въездов в Россию со всеми целями вошли Турция (300,86 тыс. прибытий, +5%), Грузия (219,75 тыс., -6,5%), Индия (182,68 тыс., +21,9%), Южная Осетия (171,99 тыс., -4,4%), Туркмения (158,34 тыс., +18,2%), Германия (117,41 тыс., -1,8%), Филиппины (92,28 тыс., +4,4%), Саудовская Аравия (78,23 тыс., +35,4%), Молдова (76,38 тыс., -33,2%), Иран (74,62 тыс., -17,4%).

С целью туризма в Россию в 2025 году было совершено 1 642 565 поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,46 тыс.), число которых снизилось на 1,6%. Турпоток из Китая опережает занявшую вторую позицию Саудовскую Аравию (74,9 тыс., +35,8%) более чем в 11 раз, а на КНР приходится более половины всех турпоездок в Россию, совершенных за год.

На третьем месте - граждане Туркмении (73,99 тыс., +29%), на четвертом - Турции (68,72 тыс.), на пятом - Германии (66 тыс., +0,4%), шестом - ОАЭ (59 тыс., -9,5%), седьмом - Индии (38,48 тыс., +66%), восьмом - Ирана (31,81 тыс., -35,9%), девятом - Казахстана (23,12 тыс., -3,9%), десятом - Белоруссии (19,1 тыс., +80,9%).

Во вторую десятку вошли Эстония (18,7 тыс., +9%), Куба (18,53 тыс., +5%), Оман (18,48 тыс., +106,8%), Кувейт (17,6 тыс., +8,5%), Узбекистан (16,47 тыс., +1,2%), Израиль (13,25 тыс., +12,6%), Корея (12,52 тыс., +17,7%), Латвия (12,52 тыс., -11%), Вьетнам (11,52 тыс., +142,1%), Италия (10,68 тыс., +33,6%).

В третью десятку по въезду с целью туризма вошли Таиланд (9,57 тыс., +9,3%), Армения (9,47 тыс., +6,8%), Франция (8 тыс., +23,5%), Катар (7,93 тыс., -19,4%), США (7,49 тыс., +7,6%), Бахрейн (7,36 тыс., -9,9%), Сербия (7,2 тыс., +15,2%), Тайвань (7,17 тыс., +12,2%), Индонезия (6,72 тыс., +44,1%), Азербайджан (6,42 тыс., -37,5%).