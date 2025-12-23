Поиск

РФ за 9 месяцев увеличила экспорт шоколадных изделий на 10% до $629 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2025 года экспортировала шоколадных кондитерских изделий почти на $629 млн, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил 151 тыс. тонн.

Наибольшая экспортная выручка получена от поставок в Казахстан – почти $192 млн. Экспорт в Белоруссию оценивается почти в $123 млн, в Узбекистан – свыше $68 млн.

Исторический максимум экспорта шоколадных кондитерских изделий был зафиксирован в 2021 году, когда РФ отгрузила этих сладостей на $864 млн. "При этом если сравнивать объемы поставок за 9 месяцев 2025 и 2021 годов, то экспорт вырос на 10% в стоимостном выражении", - сообщает центр.

ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Гендиректор "КАМАЗа" пока не видит признаков восстановления рынка тяжелых грузовиков

Минсельхоз сообщил, что рынок с избытком обеспечен яйцами

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

