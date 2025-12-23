Поиск

Минсельхоз планирует увязать получение льготных кредитов со страхованием посевов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует увязать предоставление аграриям льготных кредитов на сезонные полевые работы со страхованием посевов, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам", - заявила Фастова журналистам.

Она привела в пример Ростовскую область, которая, по ее словам, третий год страдает от засухи и заморозков. "Аграрии Ростовской области в этом году вышли с просьбой пролонгировать кредиты, что мы и сделали. Но эта мера поддержки временная, нужно обязательно пользоваться страхованием, чтобы обезопасить в первую очередь себя", - подчеркнула она.

"В следующем году, я уверена, перейдем порог в 20% застрахованных площадей в стране, многие уже осознанно идут в страхование", - подчеркнула Фастова.

По ее словам, с учетом уже заявленных планов аграриев доля застрахованных посевов может составить 20,4%. Этому также будет способствовать снижение предельных субсидируемых тарифных ставок на 30%. "Это очень важно для аграриев. Страховка должна подешеветь", - сказала она.

Фастова также сообщила, что охват страхованием животных в 2026 году, как и в этом году, должен составить 47%.

Говоря о перспективах агрострахования с господдержкой в новых регионах, Фастова сообщила, что оно может начаться в 2027 году, когда после переписи появятся точные статистические данные.

