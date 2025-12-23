ЦБ хочет пересмотреть безусловное право кредитора требовать выплат при реорганизации юрлица

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России намерен изменить правила реорганизации юридических лиц, уточнить права их кредиторов, возникающие по формальным основаниям, несмотря на сохранение платежеспособности компании, говорится опубликованных во вторник на сайте регулятора основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2026-2028 годы.

Действующая статья 60 Гражданского кодекса РФ позволяет кредиторам в судебном порядке потребовать досрочного погашения обязательств в случае реорганизации компании либо принять независимую безотзывную банковскую гарантию, которая покрывала бы возможные потери кредитора. Никаких условий для применения этого положения кодекс не содержит.

"Указанные права сейчас возникают по формальным основаниям, несмотря на сохранение платежеспособности реорганизуемого должника, что на практике влечет массовые судебные споры с кредиторами и существенные затраты на удовлетворение их требований", - говорится в документе.

Регулятор планирует исправить положение: изменить правила реорганизации юридических лиц, в том числе уточнить права кредиторов при реорганизации.

Кроме того, ЦБ РФ намерен "устранить иные законодательные недочеты, усложняющие процесс или создающие неоправданные правовые риски при проведении реорганизации как для общества, так и для его акционеров, в том числе в части норм о коэффициенте конвертации, праве акционеров требовать выкупа, способах защиты прав кредиторов хозяйственного общества, недействительности реорганизации".

На вопрос прав кредиторов компаний при реорганизации в октябре обратил внимание Конституционный суд (КС) РФ - он принял к рассмотрению жалобу ПАО "ФСК-Россети" на нормы ГК РФ, позволяющие инвесторам без оценки экономических последствий реорганизации компании требовать досрочного погашения ее обязательств.

"Россети" считают, что в действующей редакции эта статья нарушает право на предпринимательскую деятельность, так как кредиторы могут значительно ограничивать права компании на планирование и осуществление своих операций. По мнению заявителя, статья направлена на защиту кредиторов от ненадлежащего исполнения обязательств, но реорганизация сама по себе не нарушает их права, поэтому досрочное исполнение должно быть обусловлено возникновением существенных рисков.