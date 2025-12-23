Рынок акций открылся в основную сессию незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips после отката в предыдущие два дня на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступают подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (цена золота обновила максимум).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2714,9 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1078,3 пункта (-0,04%); снизились акции ПАО "Южуралзолото" (-2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), акции "Т-Технологии" (-0,8%), при этом подросли бумаги "Полюса" (+1,5%), "Норникеля" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 декабря, составляет 79,3146 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели также акции "НЛМК"﻿ (-0,5%), "ВК"﻿ (-0,5%), "Татнефти"﻿ (-0,4%), "Русала"﻿ (-0,4%), "МТС"﻿ (-0,3%), "НОВАТЭКа"﻿ (-0,3%), "Интер РАО"﻿ (-0,3%), "Газпрома"﻿ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА"﻿ (-0,1%), "Аэрофлота"﻿ (-0,1%), "ЛУКОЙЛа"﻿ (-0,1%), ВТБ (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер"﻿ (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

В минувшую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом регулятор дал нейтральный сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП): "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 б.п., в то время как часть инвесторов ожидали ее снижения на 100 б.п. (до 15,5% годовых), из-за чего реакция рынка оказалась негативной.

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. "С переговорами все окей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде. По мнению Трампа, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений. "Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Переговоры РФ и США в Майами нельзя считать прорывом, заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия". "Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сказал Песков, слова которого приводит издание.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, переход участников переговоров по Украине к "тихой дипломатии", из-за чего власти и дипломаты все чаще предпочитают закрытый формат переговоров (подробности не оглашаются публично), повышает неопределенность для участников рынка.

Американская сторона и участники переговоров охарактеризовали прошедшие в Майами встречи как продуктивные, что породило смешанные ожидания: с одной стороны, есть надежда на прогресс, с другой - остаются сомнения из-за отсутствия прозрачных публичных сигналов. Также негативно сказывается на российском рынке возобновившееся укрепление рубля в преддверии налогового периода.

На дневном графике индекса МосБиржи формирования восходящего тренда не произошло. Перекупленность сменилась сильной коррекцией, однако, говорить о полном развороте пока рано. Наблюдаемый откат является скорее следствием предосторожности инвесторов перед новым годом: инвесторы продают бумаги, чтобы не уходить в новый год с неизвестностью. Технически, у рынка есть крепкий уровень поддержки 2700 пунктов, который является и нижней границей боковика 2700-2800 пунктов. По показателю индекса относительной силы RSI, составляющего 50,5 пункта, можно сказать, что рынок снял перекупленность, но падение может продолжиться до уровня 2700 пунктов, а рост маловероятен, считает Лозовой.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи вышел вниз из восходящего канала. Инвесторы продолжают отыгрывать отсутствие явного прогресса на переговорах по Украине, а также пятничную неожиданно довольно жесткую риторику Банка России, дающую основания полагать, что снижение ключевой ставки в первой половине 2026 года не будет стремительным.

Кроме того, идет сокращение длинных позиций перед длинными новогодними праздниками, которые безопаснее провести в фондах денежного рынка, поскольку поводов для роста рынка акций пока нет. Техническая картина ухудшилась - индекс МосБиржи вышел вниз из восходящего канала от последней декады ноября. Теперь ближайшей поддержкой выступает район 2700 пунктов, а в случае его пробоя есть риски сходить на 2600 пунктов, считает Соколов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич не исключает, что индекс МосБиржи может протестировать нижнюю границу диапазона 2700-2750 пунктов, которая выступает ближайшей технической поддержкой для рынка.

В отсутствие новых поводов для развития коррекции пока не видно причин для ухода индекса МосБиржи под данную отметку. Более того, от данного уровня рынок может перейти к восстановлению, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям. Среди бумаг интерес инвесторов вновь может сосредоточится на компаниях цветмета, поддерживаемых ситуацией на рынках металлов, и акциях компаний потребсектора на ожиданиях хороших данных за четвертый квартал и поддержки конечного спроса в начале следующего года за счет роста с 1 января МРОТ более чем на 20%, считает Зварич.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,6% во главе с S&P500, завершив в "плюсе" третью сессию подряд. Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

На текущую неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал (выйдут во вторник в 16:30 по московскому времени).

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после отскока накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,9 за баррель (-0,3% и +2,7% в понедельник), февральская цена фьючерса на WTI - $57,82 за баррель (-0,3% и +2,6% накануне).

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по оценкам экспертов Barclays, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.