ВС РФ ввел новые формы ответственности для кредиторов и бенефициаров за нарушения в банкротстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие кредиторы, управляющие процедурой несостоятельности, должны нести ответственность за ущерб конкурсной массе банкрота и, соответственно, другим кредиторам - в виде субординации требований, устанавливает утвержденное во вторник постановление Верховного суда (ВС) РФ "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника". Это новая форма ответственности для кредиторов, а контролирующим и аффилированным с банкротом лицам за отказ раскрывать данные о сделках с банкротом будет грозить отказ во включении их требований в реестр.

Компенсационное финансирование и исключения

Принятый документ заменяет обзор судебной практики по этому вопросу, который ВС РФ утвердил в январе 2020 года, но при этом он сохранил многие ключевые положения предшественника. Это, например, правило о недопустимости ставить знак равенства в части очередности погашения требований между независимыми кредиторами банкрота и контролирующими лицами, которые финансировали его, пытаясь вывести из кризиса без согласования с основными кредиторами ("компенсационное финансирование"). В такой ситуации контролирующее лицо "принимает на себя все связанные с этим риски", соответствующие обязательства погашаются одними из последних - перед распределением ликвидационной квоты.

Согласно существующим правилам приобретенные контролирующим лицом у других кредиторов требования к должнику, который уже находится в состоянии имущественного кризиса, понижаются. Изначально авторы документа предлагали не распространять этот подход на любую скупку долгов после введения процедуры наблюдения, так как выделение соответствующих средств не является компенсационным финансированием. Однако после доработки постановления в нем появилось уточнение о том, что такое исключение не действует, если скупка производилась для перехвата контроля в процедуре несостоятельности. "...При решении вопроса о включении такого требования в реестр или об осуществлении процессуального правопреемства очередность его удовлетворения может быть понижена, если будет доказано, что цель приобретения контролирующим лицом отдельных требований заключалась в установлении контроля над процедурой банкротства", - говорится в постановлении.

Сохранился в итоговом тексте постановления и пункт о том, что компенсационное финансирование в рамках досудебной санации должника не приводит к понижению очередности погашения соответствующих обязательств перед контролирующим лицом. Однако для этого такая санация обязательно должна быть согласована с мажоритарными независимыми кредиторами и не ухудшать положение миноритариев, не участвовавших в таком соглашении. Критерием гарантии соблюдения интересов последних является не просто совпадение суммы с той, которую они получили бы в отсутствие санации, а "с учетом инфляционных процессов".

Ответственность крупных кредиторов

В доработанном тексте постановления сохранилась изначально предложенная формулировка об ответственности крупнейших кредиторов, управляющих процедурой несостоятельности, за ущерб, причиненный их действиями и решениями иным кредиторам и публичным интересам. "В случае установления факта причинения такого вреда <...> требование мажоритарного кредитора, принявшего соответствующее решение, может быть понижено и признано подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, по заявлению иных кредиторов", - говорится в постановлении. Кроме того, в таком случае к мажоритарному кредитору дополнительно может быть предъявлено требование о возмещении в пользу конкурсной массы причиненных убытков.

В качестве примера возможных действий мажоритария в ущерб остальным приводится продолжение хозяйственной деятельности компании-банкрота в режиме, когда на ней "формируется центр убытков, в то время как вся прибыль выводится в пользу мажоритарного кредитора или аффилированного с ним лица"

Принятое постановление в отличие от обзора закрепляет фактически новую форму ответственности конкурсных кредиторов, говорил ранее "Интерфаксу" юрист судебной практики юридической компании CLS Артем Яковенко. Пять лет назад ВС РФ высказывался только об ответственности лиц, контролирующих обанкротившуюся компанию, прежде всего формальных и неформальных бенефициаров бизнеса, и аффилированных с ней лиц.

Из кредиторов в контролирующих лиц и их понуждение к диалогу

Сохранились в постановлении формулировки, позволяющие судам относить к контролирующим лицам обанкротившейся компании мажоритарного кредитора, а также единственного или основного контрагента - заказчика либо покупателя. Это возможно, "если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", говорится в постановлении.

"Это может выражаться в заключении по указанию кредитора на заведомо невыгодных для должника условиях сделок с активами должника, фактическим выгодоприобретателем по которым является кредитор; в получении дивидендов посредством направления получаемой должником (либо лицом, являющимся выгодоприобретателем от деятельности должника) прибыли не на погашение займа, а на ее распределение в пользу кредитора как контролирующего лица", - говорится в постановлении.

Однако изменение независимого статуса кредитора не предусматривается, если его вхождение в число контролирующих лиц обусловлено исключительно намерением получить обеспечение по обязательству. "В частности, обеспечительный контроль предполагается, если владение акциями (долями) в уставном капитале должника ограничено сроком возврата кредита и кредитор не извлекает отдельной выгоды из роста стоимости акций (долей) за такой период, а прибыль направляется на восстановление платежеспособности", - говорится в постановлении.

Некоторые положения появились в документе в процессе его доработки после публичного обсуждения. Например, принятое постановление описывает последствия отказа контролирующих и аффилированных с должником лиц раскрыть суду сведения о предоставлении последнему финансирования, например об источниках происхождения и перераспределении средств, если у суда возникли сомнения в реальности обязательств, которые возникают у должника. "Нераскрытие этих сведений должно рассматриваться арбитражными судами как недобросовестное поведение, влекущее за собой отказ во включении требований в реестр требований кредиторов", - это дополнение появилось в ходе доработке документа.