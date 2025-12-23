Ожидания турбизнеса о росте въездного потока в Россию не оправдались

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ожидания турбизнеса по въездному туризму не оправдались, в 2025 году иностранный турпоток в Россию может вырасти не более чем на 5%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Сначала были очень оптимистичные ожидания, индустрия ожидала увеличения турпотока от 10 до 25%. Но эти прогнозы не сбылись: на протяжении трех кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал. По предварительной оценке, въездной туристический поток останется либо на уровне прошлого года, либо в небольшой динамике, порядка плюс четырех, может быть максимум пяти процентов. И эта динамика достигается, в первую очередь, за счет китайских туристов", - сказала она.

По ее словам, сложившуюся во въездном туризме ситуацию переломили новости о безвизовом режиме с Китаем, с Саудовской Аравией.

"Мы видим увеличение въездного турпотока, но за 1,5 месяца не получится переломить тенденцию всего года", - пояснила она.

Доля Китая в общем объеме въездных туристических поездок составляет почти 50%, отметила Ломидзе. При этом продвижение России за рубежом позволило нарастить турпоток и из других стран. Так, число путешественников из Саудовской Аравии выросло на 20%, из стран Юго-Восточной Азии - на 20%, Омана - на 100%.

"Говоря о прогнозах на 2026 год, мы видим, что перспективы у въездного туризма очень-очень даже неплохие, даже с учетом укрепления рубля и вопросов безопасности, связанных с перелетами. Но, тем не менее, для того чтобы эти перспективы реализовались, необходимо решить целый ряд неприятных проблем, которые приносят дискомфорт нашим гостям", - подытожила Ломидзе.

В 2024 году иностранцы совершили около 1,57 млн визитов в Россию с туристическими целями.