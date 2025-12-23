Поиск

Ожидания турбизнеса о росте въездного потока в Россию не оправдались

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ожидания турбизнеса по въездному туризму не оправдались, в 2025 году иностранный турпоток в Россию может вырасти не более чем на 5%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Сначала были очень оптимистичные ожидания, индустрия ожидала увеличения турпотока от 10 до 25%. Но эти прогнозы не сбылись: на протяжении трех кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал. По предварительной оценке, въездной туристический поток останется либо на уровне прошлого года, либо в небольшой динамике, порядка плюс четырех, может быть максимум пяти процентов. И эта динамика достигается, в первую очередь, за счет китайских туристов", - сказала она.

По ее словам, сложившуюся во въездном туризме ситуацию переломили новости о безвизовом режиме с Китаем, с Саудовской Аравией.

"Мы видим увеличение въездного турпотока, но за 1,5 месяца не получится переломить тенденцию всего года", - пояснила она.

Доля Китая в общем объеме въездных туристических поездок составляет почти 50%, отметила Ломидзе. При этом продвижение России за рубежом позволило нарастить турпоток и из других стран. Так, число путешественников из Саудовской Аравии выросло на 20%, из стран Юго-Восточной Азии - на 20%, Омана - на 100%.

"Говоря о прогнозах на 2026 год, мы видим, что перспективы у въездного туризма очень-очень даже неплохие, даже с учетом укрепления рубля и вопросов безопасности, связанных с перелетами. Но, тем не менее, для того чтобы эти перспективы реализовались, необходимо решить целый ряд неприятных проблем, которые приносят дискомфорт нашим гостям", - подытожила Ломидзе.

В 2024 году иностранцы совершили около 1,57 млн визитов в Россию с туристическими целями.

Майя Ломидзе Китай Саудовская Аравия АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней

Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

 Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

 ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

 Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

 "Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7947 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });