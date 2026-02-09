В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Максимальная цена квадратного метра в новостройках Москвы достигла 10 млн рублей, говорится в исследовании "Метриума".

"В январе 2026 года зафиксирована цена пентхауса в одном из высокобюджетных проектов на уровне 10,6 млн рублей за квадратный метр - максимум за всю историю рынка", - рассказали в компании.

Максимальная цена квадратного метра в продаже увеличилась за год с 8,5 млн в январе 2025 года до 10,6 млн рублей в январе 2026 года. Прирост, таким образом, составил 25%.

В других сегментах рынка максимальные цены также обновили рекорды. В массовых новостройках самый дорогой метр в январе стоил 1,12 млн рублей, что на 53% больше, чем в январе 2025 года, когда максимальная цена в сегменте составила 733 тыс. рублей за квадратный метр.

В среднем по России цены новостроек за год замедлили свой рост. Если говорить о российских городах, где стоимость квадратного метра новостроек уменьшилась, то среднее снижение составляет 5-6%. При этом в целом по стране стоимость новостроек в ипотечных сделках с января по декабрь 2025 года выросла на 6,8%.