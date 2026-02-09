Поиск

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Максимальная цена квадратного метра в новостройках Москвы достигла 10 млн рублей, говорится в исследовании "Метриума".

"В январе 2026 года зафиксирована цена пентхауса в одном из высокобюджетных проектов на уровне 10,6 млн рублей за квадратный метр - максимум за всю историю рынка", - рассказали в компании.

Максимальная цена квадратного метра в продаже увеличилась за год с 8,5 млн в январе 2025 года до 10,6 млн рублей в январе 2026 года. Прирост, таким образом, составил 25%.

В других сегментах рынка максимальные цены также обновили рекорды. В массовых новостройках самый дорогой метр в январе стоил 1,12 млн рублей, что на 53% больше, чем в январе 2025 года, когда максимальная цена в сегменте составила 733 тыс. рублей за квадратный метр.

В среднем по России цены новостроек за год замедлили свой рост. Если говорить о российских городах, где стоимость квадратного метра новостроек уменьшилась, то среднее снижение составляет 5-6%. При этом в целом по стране стоимость новостроек в ипотечных сделках с января по декабрь 2025 года выросла на 6,8%.

Метриум Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

 В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

 Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8351 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });