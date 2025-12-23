РСПП рассчитывает провести ежегодный съезд не позднее начала апреля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором традиционно принимает участие президент России, как ожидается, состоится не позднее начала апреля 2026 года, сообщил на пресс-конференции президент РСПП Александр Шохин.

Он напомнил, что в преддверии съезда РСПП каждый год организует форумы Недели российского бизнеса (НРБ).

"Мы проводим НРБ за месяц с лишним до съезда. Съезд мы хотели бы провести не позже, чем в начале апреля", - сказал Шохин.

В 2025 году съезд РСПП состоялся 18 марта.