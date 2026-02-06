Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") не видит необходимости обращаться к государству за финансовой поддержкой, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Группа "Эталон" реализует сбалансированный подход к управлению портфелем проектов и кредитной нагрузкой, в связи с чем у нас нет необходимости обращаться к государству за финансовой поддержкой. Мы заблаговременно начали диверсифицировать портфель проектов и перестроили бизнес-модель таким образом, что в IV квартале 60% продаж приходится на проекты класса бизнес и премиум, которые почти не зависят от ипотечного спроса", - говорится в комментарии агентству.

"Бизнес "Эталона" отличает контролируемая долговая нагрузка, высокая степень покрытия проектного долга средствами на эскроу, что позволяет сохранять комфортную ставку по проектному финансированию", - добавил представитель группы.

4 февраля стало известно, что девелопер "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке. Но фоне этой новости его котировки на Мосбирже за среду-четверг упали почти на 9% и в пятницу продолжают снижаться. Вслед за "Самолетом" в среду-четверг снижение показали акции и других девелоперов - "ПИК" и "ЛСР" - примерно на 2%, "Эталона" - на 5%, но в пятницу их котировки корректируются вверх.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, ее крупнейшим акционером на конец года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле 2025 года стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".