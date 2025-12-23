Поиск

Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет-2026 с инвестициями в 1,1 трлн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию, сообщила компания.

Эту цифру компания уже объявляла в момент рассмотрения финансового плана правлением 30 октября. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре.

Как сообщалось, на 2025 год первоначально инвестпрограмма концерна была определена в 1,524 трлн руб. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была увеличена до 1,615 трлн рублей.

"Среди приоритетных проектов: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири", развитие газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проект "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", - отмечается в сообщении.

Утвержденный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме, подчеркивают газовики.

