Рубль на "Мосбирже" немного подорожал к юаню

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник на торгах на "Московской бирже" рубль немного подорожал к юаню благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря. 29 декабря им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

К 19:00 юань подешевел на 1,75 копейки, до 11,112 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 72,96 копейки, до 78,585 рубля, и уменьшил курс евро на 4,84 копейки, до 92,8137 рубля.

"Рубль укрепляется к доллару и сегодня уже 78,2 рубля за доллар, тогда как курс к юаню замер у 11,1 рубля. Более сильная динамика российской валюты к доллару связана с ослаблением последнего на мировом рынке, индекс DXY на минимумах с октября - у 97,5 пункта. В эти дни рубль продолжает получать локальную поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду. Напомним и о ежедневных продажах валюты по бюджетному правилу более чем на 15 млрд рублей. Вместе с тем разворот курса возможен со дня на день. Эффект от фискального периода будет сходить на нет, тогда как предновогодний спрос, в том числе на импорт, будет усиливаться. К концу недели вероятны 80 рублей за доллар и выше 11,3 рубля за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах во вторник.

Трейдеры следят за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,5%, до $61,75 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,43%, до $57,76 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась.

Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Банк России 23 декабря в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 630 млрд рублей (при лимите 3 трлн 630 млрд рублей и спросе 6 трлн 419,185 млрд рублей) в среднем по ставке 16,09% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 420 млрд рублей (при лимите 3 трлн 420 млрд рублей и спросе 4 трлн 337,876 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 декабря упала на 8 базисных пунктов - до 15,77% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца во вторник опустились на 1 базисный пункт - до 16,23% и 16,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,14% годовых.