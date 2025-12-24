Правительство РФ установило квоту на вывоз зерна в 2026 году в 20 млн т

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Квота на вывоз зерна из РФ в 2026 году составит 20 млн тонн, сообщается в пресс-релизе правительства.

Она, согласно подписанному постановлению, распространяется на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза. Объем квоты на вывоз ржи – нулевой.

Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года.

"Это решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке", - говорится в сообщении.

Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

Размер квоты на вывоз зерновых культур был утвержден на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в октябре 2025 года.

Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен в РФ в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.