Эксперты оценили потенциал экспорта сахара из РФ в 2025/26 сельхозгоду в 1,4-1,5 млн т

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта сахара из России в 2025/26 сельхозгоду с учетом накопленных запасов оценивается в 1,4-1,5 млн тонн. Об этом сообщается в годовом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Таким образом, он может достичь рекордного показателя на уровне 1,5 млн тонн в 2019/20 сельхозгоду (сельхозгод в этой отрасли в РФ – с августа по июль). В 2024/25 сельхозгоду экспорт составил около 1 млн тонн. В 2025 году возможности для поставок за рубеж расширились: Иран предоставил странам ЕАЭС беспошлинную квоту на ввоз 100 тыс. тонн сахара в год.

Как отмечают эксперты, отрасль предпринимает энергичные усилия по закреплению на традиционных и освоению новых экспортных рынков, прежде всего близлежащих стран. В прошлые годы РФ наладила экспорт на рынки 17 сопредельных стран, прежде всего – доступных для автомобильного и железнодорожного транспорта.

По оценке ИКАР, в 2025 году, несмотря на жестокую засуху на юге, Россия собрала достойный урожай сахарной свеклы, который позволит произвести уже ставший традиционным для отрасли объем сахара – 6,4-6,5 млн тонн против 6,37 млн тонн в прошлом сезоне.

Сославшись на предварительные данные Минсельхоза, ИКАР сообщил, что сбор свеклы (вес в поле) в этом году вырос на 7,4%, до 47,48 млн тонн. Окончательные итоги будут подведены в марте 2026 года, они, скорее всего, будут выше, предполагают эксперты. Сахарная свекла в этом году была посеяна на 1 млн 202,3 тыс. га против 1 млн 168,8 тыс. га в 2024 году.

Внутренний рынок формируется также за счет импорта белого сахара, который в 2025/26 сельхозгоду оценивается в более 300 тыс. тонн (267 тыс. тонн сезоном ранее), из которых более 90% приходится на Белоруссию. При этом потребление сахара в РФ в последние годы медленно снижается. В текущем сезоне оно оценивается в 5,65 млн тонн.

Как отмечают эксперты, свеклосахарный рынок РФ остается конкурентным: на нем действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свеклы в 24 регионах, десятки крупнооптовых трейдеров.

Согласно обзору, свеклосахарная отрасль является одной из немногих в РФ, в которой благодаря успехам в производстве в сочетании с высоким курсом рубля наблюдаются дефляционные процессы Одним из значимых факторов дефляции стало существенное снижение мировых цен на сахар - с ноября 2023 года в долларах они снизились вдвое.

"Относительное снижение цен, безусловно, является благом для внутренних потребителей, но в то же время оно представляет своеобразный вызов для отрасли: важно сохранить ее достаточную инвестиционную привлекательность по сравнению с другими отраслями растениеводства", - считают авторы обзора.

"Если посевы сахарной свеклы сохранятся на уровне 1,1-1,2 млн га, а поставка всех необходимых средств производства для свеклосахарной отрасли будет вовремя, в необходимом объеме и качестве, логистика продолжит развиваться, то РФ вместе с Белоруссией в ближайшие годы сможет удержаться в группе крупнейших мировых экспортеров сахара. В этом случае стабильные поставки могут составлять свыше 1 млн тонн в год на многие рынки Евразии и Африки, вытесняя из этих регионов сахар иного происхождения", - говорится в документе.