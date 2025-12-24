Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду возобновил умеренное снижение из-за слабого спроса после решения ЦБ РФ по ключевой ставке и в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная конъюнктура сырьевых площадок (выросли в цене нефть и металлы).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2721,79 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1091,08 пункта (-0,1%); лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составляет 78,585 руб. (-72,96 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции "Норникеля" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) – есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся, ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть.

"Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры с одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки".

Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые биржи уходят на рождественские выходные с умеренно оптимистичным настроем, рассчитывая в том числе на дальнейшее смягчение монетарных условий в США.

Индексы Мосбиржи и РТС отскочили вверх от поддержек 2700 пунктов и 1070 пунктов соответственно, ощущая благоприятное влияние со стороны ралли цен на драгоценные и цветные металлы, одной из причин которого стало ослабление доллара. Однако перекупленность в металлах (в частности, по платине и палладию) нарастает, что в ближайшие дни может сделать их более чувствительными к возможным краткосрочным коррекциям, полагает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций РФ оказали сообщения о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта 2026 года, а также новости о проведении очередного раунда контактов между США и РФ по проблемным вопросам двусторонних отношений. При этом была обозначена возможность нового раунда переговоров в начале весны, а также обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы в рамках профильных рабочих консультаций, что поддержало ожидания сохранения диалога между сторонами.

При сохранении благоприятного новостного фона сохраняется потенциал дальнейшего роста индекса Мосбиржи с ближайшей целью в районе 2750 пунктов, а затем - к уровню сопротивления 2790 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, можно говорить о том, что негатив от итогов заседания Банка России по ключевой ставке в минувшую пятницу уже большей частью отыгран. Однако пока не видно поводов ни для подъема, ни для возобновления массированных распродаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому можно ожидать снижения объемов торгов в оставшиеся торговые дни. Скорее всего, год индекс Мосбиржи завершит в диапазоне 2700-2800 пунктов, то есть с потерями около 5%, отмечает Соколов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что диапазон 2700-2750 пунктов останется актуальным в среду для индекса Мосбиржи.

"Сегодня ожидаем продолжения движения индекс Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов на фоне отсутствия новостных триггеров, которые могли бы вывести рынок из данного коридора, и при дальнейшем снижении объемов торгов. Активность инвесторов может повысится лишь к вечеру, когда выйдут данные Росстата по недельной инфляции, что окажет влияние на отношение инвесторов к акциям компаний, чувствительных к ставкам в экономике. При этом ожидаем сохранения интереса к акциям компаний цветмета - они продолжат получать поддержку со стороны динамики на рынках металлов, а также бумагам компаний потребсектора", - считает Зварич.

Рынки акций за рубежом

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 (+0,5%, до 6909,8 пункта) обновил исторический максимум.

Опубликованные во вторник статданные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед католическим Рождеством.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд, по данным министерства торговли. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Давление на японский рынок оказывают сигналы о том, что Банк Японии может продолжить повышение процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Поддержку рынкам КНР оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Это снижает краткосрочные торговые риски для всей мировой цепочки поставок полупроводниковой продукции, пишет Trading Economics.

Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после повышенной волатильности с начала недели на фоне новостей относительно ситуации вокруг Венесуэлы; активность рынка невысокая перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $62,52 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $58,54 за баррель (+0,3% и +0,6% во вторник).

Президент США Дональд Трамп заявил в начале недели, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о введении режима блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту.

"По словам американских чиновников и согласно открытым данным слежения за полетами, США перебросили значительное количество летательных аппаратов для спецопераций и несколько самолетов с войсками и оборудованием на этой неделе в регион Карибского моря. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе", - отмечает WSJ.

Поддержку рынку накануне оказали данные о росте ВВП США в III квартале выше прогнозов. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+9,9% и +8,5% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,8% и +9,4% "префы"), "Селигдара" (+4,5%), "Мостотреста" (+2,7%), ПАО "Бурятзолото" (+2,5%).