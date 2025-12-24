Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного дешевеет, однако поддержку его котировкам оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,145 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,47 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. на торгах в среду, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Стимулами к укреплению национальной валюты продолжают оставаться осторожная позиция ЦБ РФ в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, а также снижение спроса на валюту со стороны импортеров, , которые могли создать достаточный запас рублевой ликвидности в первой половине декабря, указывает эксперт в комментарии.

При этом, по мнению Зварича, в ходе торгов юань может сделать еще один шаг к отметке 11 руб., выступающей ближайшей поддержкой.

Сдержать укрепление национальной валюты могут ожидания еженедельных данных по инфляции, которые выйдут уже после закрытия валютного рынка и будут отыгрываться инвесторами утром в четверг, отмечает аналитик ПСБ.

Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $62,55 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,33%, до $58,57 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.