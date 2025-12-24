Поиск

ФНС зарегистрировала первые два АО с акциями в форме ЦФА

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) и АО "Статус" впервые в России зарегистрировали два непубличных акционерных общества, акции которых выпущены в форме цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает в среду пресс-служба оператора информационной системы.

Акции размещены среди учредителей, реестр владельцев ведет регистратор "Статус" на блокчейне.

"Это прогрессивная форма, которая дает бизнесу снижение затрат, уменьшение административных расходов на корпоративные действия, надежность и точность учета прав. В 2026 году планируем зарегистрировать более 20 акционерных обществ, акции которых выпущены в форме ЦФА. Мы видим интерес бизнеса к таким компаниям", - сказала генеральный директор АО "Статус" Людмила Миронова, которую цитирует пресс-служба.

Технология выпуска выглядит так: после принятия учредителем решения о выпуске акций в виде ЦФА и предоставления необходимых документов оператору ИС оператор информационной системы производит выпуск акций в форме ЦФА, учредитель оплачивает уставный капитал на номинальный счет в кредитной организации. Далее общество регистрируется в ФНС. Ведение реестра владельцев акций, выпущенных в форме ЦФА, производится специализированным регистратором в блокчейне на основании лицензии специализированного регистратора.

Процесс эмиссии акций в формате ЦФА требует существенно меньше времени и финансовых ресурсов по сравнению с традиционными методами выпуска ценных бумаг. Применение технологии блокчейн позволяет автоматизировать учет прав собственности, реализацию корпоративных процедур и проведение транзакций, что в конечном счете ведет к снижению операционных и управленческих расходов предприятия, говорится в сообщении АО "Статус".

Передача прав на цифровые акции осуществляется практически мгновенно в режиме онлайн. Благодаря неизменяемости блокчейна операции невозможно отменить или скорректировать, что гарантирует их надежность и прозрачность, отмечает оператор ИС.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

АО "Статус" - один из крупнейших регистраторов в России. ЦБ внес компанию в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, 11 декабря.

