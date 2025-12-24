Поиск

Выручка РФ от экспорта мороженого за 10 месяцев выросла на 30% почти до $70 млн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия в январе-октябре 2025 года экспортировала мороженого почти на $70 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил около 16 тыс. тонн. Динамику центр не приводит.

Основными покупателями мороженого за этот период стали Казахстан (на $28 млн), Белоруссия (на $13 млн), Узбекистан (на $7 млн), Монголия (свыше $6 млн), Абхазия (свыше $4 млн).

По данным центра, география поставок в этом году охватывает более 55 стран, за 10 лет (сравнение январь-октябрь) экспорт увеличился в 2,4 раза в стоимостном выражении.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

 Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

 НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });