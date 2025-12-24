Выручка РФ от экспорта мороженого за 10 месяцев выросла на 30% почти до $70 млн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия в январе-октябре 2025 года экспортировала мороженого почти на $70 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил около 16 тыс. тонн. Динамику центр не приводит.

Основными покупателями мороженого за этот период стали Казахстан (на $28 млн), Белоруссия (на $13 млн), Узбекистан (на $7 млн), Монголия (свыше $6 млн), Абхазия (свыше $4 млн).

По данным центра, география поставок в этом году охватывает более 55 стран, за 10 лет (сравнение январь-октябрь) экспорт увеличился в 2,4 раза в стоимостном выражении.