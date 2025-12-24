"Транснефть" ожидает экспорт нефти из РФ во втором полугодии на уровне 2024 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из РФ во втором полугодии будет на уровне прошлого года, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

По его словам, объем будет примерно на уровне первого полугодия. "Соотношение примерно одинаковое", - сказал он.

"Может быть, чуть меньше, чем в 2024 году, но незначительно – в силу того, что было решение ОПЕК+ о сокращении (добычи - ИФ), это сказалось. А так – стабильно", - уточнил Токарев.



