Поиск

Турецкая Hareket заключила сервисный контракт на $11 млн по проекту увеличения добычи на Шах-Денизе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая компания Hareket Project Transportation (HPT) заключила двухлетний контракт с консорциумом "Шах-Дениз" в рамках проекта строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression (SDC) на газоконденсатном месторождении Шах-Дениз, говорится в сообщении HPT.

Ранее в этом месяце компания объявила о начале переговоров с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) и британской BP Plc по контракту на предоставление услуг в рамках проекта строительства платформы SDC. Речь шла об эксплуатационных услугах.

"В продолжение заявления, сделанного HPT 4 декабря 2025 года, подписан двухлетний контракт на инженерно-технические, транспортные и крановые услуги для строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression - совместного инвестиционного проекта компаний SOCAR и BP", - говорится в сообщении HPT.

Общая стоимость подписанного контракта составляет $11 млн.

Hareket Project Transportation - инжиниринговая компания, предоставляет полный комплекс услуг, включая проектное планирование, управление проектами и монтажные работы. Компания реализует проекты в Турции и Каспийском регионе, обслуживая нефтегазовую и нефтехимическую отрасли, энергетику.

Консорциум "Шах-Дениз" в конце сентября 2025 года начал строительство компрессорной платформы SDC на месторождении. Планируется, что после завершения строительства в 2029 году платформа будет готова к компрессии объемов газа, добываемых с платформы Shah Deniz Alpha в том же году, с платформы Shah Deniz Bravo - в 2030 году.

Цель проекта стоимостью $2,9 млрд - обеспечение добычи низконапорных запасов газа на месторождении, что позволит увеличить коэффициент извлечения. Ожидается, что реализация проекта даст возможность добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в 1996 году.

Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), НК "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время добыча осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Bravo в рамках "Стадии-2" разработки месторождения.

Hareket Project Transportation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });