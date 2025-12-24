Турецкая Hareket заключила сервисный контракт на $11 млн по проекту увеличения добычи на Шах-Денизе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая компания Hareket Project Transportation (HPT) заключила двухлетний контракт с консорциумом "Шах-Дениз" в рамках проекта строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression (SDC) на газоконденсатном месторождении Шах-Дениз, говорится в сообщении HPT.

Ранее в этом месяце компания объявила о начале переговоров с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) и британской BP Plc по контракту на предоставление услуг в рамках проекта строительства платформы SDC. Речь шла об эксплуатационных услугах.

"В продолжение заявления, сделанного HPT 4 декабря 2025 года, подписан двухлетний контракт на инженерно-технические, транспортные и крановые услуги для строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression - совместного инвестиционного проекта компаний SOCAR и BP", - говорится в сообщении HPT.

Общая стоимость подписанного контракта составляет $11 млн.

Hareket Project Transportation - инжиниринговая компания, предоставляет полный комплекс услуг, включая проектное планирование, управление проектами и монтажные работы. Компания реализует проекты в Турции и Каспийском регионе, обслуживая нефтегазовую и нефтехимическую отрасли, энергетику.

Консорциум "Шах-Дениз" в конце сентября 2025 года начал строительство компрессорной платформы SDC на месторождении. Планируется, что после завершения строительства в 2029 году платформа будет готова к компрессии объемов газа, добываемых с платформы Shah Deniz Alpha в том же году, с платформы Shah Deniz Bravo - в 2030 году.

Цель проекта стоимостью $2,9 млрд - обеспечение добычи низконапорных запасов газа на месторождении, что позволит увеличить коэффициент извлечения. Ожидается, что реализация проекта даст возможность добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в 1996 году.

Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), НК "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время добыча осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Bravo в рамках "Стадии-2" разработки месторождения.