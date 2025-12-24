Рынок акций РФ в среду просел до 2720 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел при невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта; вечером продажам способствовала наметившаяся коррекция на сырьевых площадках после ралли (подешевели нефть и металлы). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился до 2720 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2720,02 пункта (-0,2%, днем индекс поднимался выше 2730 пунктов), индекс РТС - 1092,43 пункта (-0,01%); лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (-1,7%), АФК "Система" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составил 78,4368 руб. (-14,82 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "ВК" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Яндекса" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Полюса" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в целом показал нейтральную динамику: волатильность и обороты торгов сокращаются, бенчмарк зажат в области 2700-2750 пунктов, и пока не видно достаточных оснований для выхода из нее вверх или вниз.

Новостной поток, связанный с переговорами по Украине, уже не такой плотный и не приносит ничего конкретного. По всей видимости, дипломатический трек замер до начала следующего года. В четверг наступит католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты биржи США, Гонконга, Германии, Великобритании и других стран. Не будут проводиться торги сырьевыми товарами. На российском рынке "Т-Технологии" и "ЕвроТранс" проведут ВОСА, в повестке обоих собраний тема утверждения дивидендов за 9 месяцев. Рынок может реагировать на публикуемый недельный отчет Росстата по инфляции, напомнил эксперт.

В отсутствие внешних рыночных ориентиров и важных геополитических новостей в четверг можно ожидать слабоволатильную боковую динамику торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также констатирует, что индекс МосБиржи в течение дня находился в боковике на относительно спокойном новостном фоне.

Банк России выпустил отчет о динамике развития банковского сектора: чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%. Ралли на рынке цветных металлов к вечеру сменилось коррекцией, при этом на этот раз исторический максимум обновила платина ($2300 за унцию), ранее рекорды обновили золото ($4500 за унцию), серебро ($70 за унцию) и медь ($12 тыс. за тонну), что оказало некоторую поддержку акциям металлургов. Прорывных геополитических новостей нет, рынок следит за данными по недельной инфляции, отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду СМИ сообщили, что индийская Reliance получила от США разрешение на покупку сырья у "Роснефти" сроком на один месяц. Президент "Транснефти" (+0,8% "префы") Токарев в среду заявил, что ожидает прокачки нефти компанией в 2026 году на уровне текущего года. Прибыль "Транснефти", в отличие от других представителей сектора, зависит от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на "черное золото", и в 2025 году была стабильной, что позволяет ожидать дивидендной доходности по итогам текущего года на уровне примерно 14% - одной из самых высоких на рынке. Акции "АЛРОСА" выросли на фоне заявлений главы компании об ожиданиях получения прибыли по итогам 2025 года, развитии сотрудничества с Китаем и Индией и начале добычи золота для снижения рисков в период нестабильности на рынке алмазов.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось значительных изменений, хотя американский индекс "широкого рынка" S&P 500 перед уходом на рождественские выходные обновил очередной исторический максимум. Биржи США вернутся к работе в пятницу, а Европы - уже на следующей неделе. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от ее максимумов, но оставались выше поддержек 2700 пунктов и 1070 пунктов соответственно, находясь в неопределенности в ожидании новых геополитических сигналов. Недавние переговоры США и Украины по разработке мирного плана показали, что камнем преткновения в достижении соглашения для России остаются главным образом территориальные вопросы, отметила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ дрейфует в боковике на фоне возобновившейся неопределенности вокруг российских активов за рубежом. После периода относительного затишья тема их судьбы вновь вернулась в повестку ЕС на фоне сообщений о возможных попытках Брюсселя подготовить правовые механизмы для конфискации замороженных средств в 2026 году, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри союза.

При этом сигналы из США о попытках оценить готовность Москвы к параметрам возможного урегулирования украинского конфликта не дают рынку однозначных ориентиров. В этих условиях участники торгов предпочитают выжидательную тактику, что отражается в боковой динамике рынка. При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может вновь направиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, можно говорить о том, что негатив от итогов заседания Банка России по ключевой ставке в минувшую пятницу уже большей частью отыгран. Однако пока не видно поводов ни для подъема, ни для возобновления массированных распродаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому можно ожидать снижения объемов торгов в оставшиеся торговые дни. Скорее всего, год индекс МосБиржи завершит в диапазоне 2700-2800 пунктов, то есть с потерями около 5%, отмечает Соколов.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду снизились акции "М.Видео" (-4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (-3,5%), "РусГидро" (-2,6%), "Башнефти" (-2,5%), ПАО "ГАЗ" (-2,4%).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+10% и +9,7% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,8% и +9,4% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+3,3%), ПАО "Куйбышевазот" (+3%), бумаги "Селигдара" (+2,4%).

Бенефициар компании "Абрау-Дюрсо" (+0,5%, до 163,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, Борис Титов не исключает выплату дивидендов по итогам 2025 года, но отмечает, что окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации.

"Мы в этом году выплатили (по итогам 2024 года - ИФ) 50% прибыли в виде дивидендов, что очень высокий показатель. Я думаю, что, конечно, тенденцию должны сохранять, но все зависит от того, каким будет год", - заявил Титов "Интерфаксу". Он подчеркнул, что в дивидендной политике компания придерживается выплаты 50% чистой прибыли. Но вопрос о дивидендах по итогам 2025 года пока не решен. По итогам 2024 года дивиденды компании составили 5,01 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,67 млрд рублей (из них 5,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,32 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,74 млрд рублей на акции "Т-Технологии").