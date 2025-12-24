Цены на бензин в РФ с 16 по 22 декабря снизились на 0,08%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,08% после уменьшения на 0,09% с 9 по 15 декабря, на 0,18% со 2 по 8 декабря, на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября и на 0,22% с 11 по 17 ноября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин в РФ к 22 декабря увеличились на 10,83%, что чуть менее чем вдвое превосходит уровень общей инфляции за этот период (5,58%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 декабря была на уровне 64,65 руб. (на 15 декабря - 64,70 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 61,40 руб. (61,46 руб.), АИ-95 - 66,72 руб. (66,76 руб.), АИ-98 - 88,86 руб. (88,77 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ выросли на 0,09% после повышения на 0,22% с 9 по 15 декабря, на 0,14% со 2 по 8 декабря, на 0,35% с 25 ноября по 1 декабря, на 0,52% с 18 по 24 ноября, на 0,3% с 11 по 17 ноября. С начала года дизтопливо подорожало на 8,01%.

Средняя цена ДТ в стране на 22 декабря составляла 75,83 руб. за литр (на 8 декабря - 75,76 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).