Цены на бензин в РФ с 1 по 12 января выросли на 1,18%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) выросли на 1,18%, сообщил в среду Росстат.

До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную динамику. Так, они снижались относительно предыдущей недели на 0,08% с 16 по 22 декабря, на 0,09% с 9 по 15 декабря, на 0,18% со 2 по 8 декабря, на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими праздниками). Последний раз рост фиксировался на ноябрьской удлиненной праздничной "неделе"- на 0,04% с 28 октября по 5 ноября.

Рост цен на бензин впервые за длительное время отстал от общей инфляции, которая за период с 1 по 12 января составила 1,26%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 12 января была на уровне 65,39 руб. (на 22 декабря - 64,65 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,06 руб. (61,40 руб.), АИ-95 - 67,50 руб. (66,72 руб.), АИ-98 - 90,45 руб. (88,86 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ выросли с 1 по 12 января на 1,30%, продолжив повышательную динамику прошлого года (рост 0,09% с 16 по 22 декабря, на 0,22% с 9 по 15 декабря, на 0,14% со 2 по 8 декабря, на 0,35% с 25 ноября по 1 декабря, на 0,52% с 18 по 24 ноября, на 0,3% с 11 по 17 ноября, на 0,2% с 6 по 10 ноября, на 0,68% с 28 октября по 5 ноября).

Средняя цена ДТ в стране на 12 января составляла 76,94 руб. за литр (на 22 декабря - 75,83 руб.)