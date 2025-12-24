Поиск

Долги по зарплате в РФ в ноябре снизились на 17,9%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец ноября 2025 года составила 1 млрд 770,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом понизилась на 386,0 млн рублей или на 17,9%, сообщил в среду Росстат.

Относительно ноября 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 044,0 млн рублей, или в 2,4 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец ноября 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 трлн 318,9 млн рублей (74,5%), в 2024 году - 330,0 млн рублей (18,6%), в 2023 году и ранее - 121,5 млн рублей (6,9%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец ноября составили 1 млрд 770,2 млн рублей, сократившись на 17,8% относительно предыдущего месяца.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета и бюджетов субъектов на конец ноября отсутствовала, как и месяцем ранее. Задолженность из местных бюджетов снизилась до 0,2 млн рублей с 2,6 млн рублей на конец октября.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 52,8%; обрабатывающие производства - 19,6%; добычу полезных ископаемых - 5,3%.

