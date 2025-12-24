Поиск

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ на минувшей неделе ускорился до 2,3%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 16 по 22 декабря выросли на 2,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда рост составлял 0,7%, подорожание ускорилось.

Больше всего, как и неделей ранее, подорожали огурцы - на 9,3% (на 6,3% на предыдущей неделе). Цены на картофель выросли на 1,7% (на 1%), помидоры - на 1,6% (снижение на 3,2%), лук - на 1,5% (на 1,2%), морковь - на 1,1% (снижение на 0,2%), капусту - на 1% (не менялись), яблоки - на 0,9% (на 0,3%). Снизились цены на бананы - на 0,4% (на 0,2%), свеклу - на 0,1% (рост на 0,1%).

По сравнению с началом года подорожали только яблоки - на 6,3%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: огурцы - на 19,4%, свекла - на 16,2%, лук - на 17,4%, морковь - на 10,1%, картофель - на 22%, капуста - на 28%, помидоры - на 16,6%, бананы - на 8,7%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

