"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

Проблемы связаны со сложной ледовой обстановкой в Финском заливе и нехваткой ледоколов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В условиях сложной ледовой обстановки в Финском заливе грузоотправители столкнулись с замедлением экспортных отправок, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письма компаний и отраслевых ассоциаций.

Одна из причин - ограничения, введенные капитанами портов на ледовое плавание при нехватке ледокольной проводки. Другая - обязательный водолазный осмотр судна, для которого нет инфраструктуры и который кое-где стал невозможным из-за мороза.

По сведениям издания, ассоциация "Русская сталь" в письме министру транспорта Андрею Никитину от 13 февраля сообщает об ограничениях, "фактически парализующих экспорт металлопродукции через морские торговые порты Северо-Западного бассейна". "Несмотря на наличие ледового класса у флота, привлекаемого покупателями для перевозки металлургических грузов, дефицит ледоколов в Балтийском бассейне накладывается на необходимость индивидуальных ледовых проводок для флота без ледового класса с продолжительностью проводки от 16 до 24 часов", - говорится в письме.

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в письме главе Минтранса от 10 февраля оценивает среднее время проводки одного судна в порт в 8-12 часов, пишет газета. Из письма АСОП следует, что в Большом порту Санкт-Петербург и в порту Усть-Луга проведение водолазных осмотров в полном объеме "затруднено и фактически не обеспечено в стабильном режиме". На якорной стоянке в районе острова Гогланд проведение водолазного осмотра судов в условиях сплошного и сжатого льда физически невозможно.

Через Большой порт Санкт-Петербург поставляется глинозем для алюминиевых заводов - предприятий непрерывного цикла, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора по обеспечению бизнеса "Русала" Алексея Гордымова в адрес замглавы Минтранса Александра Пошивая. В письме Гордымов отмечает, что приоритетная ледокольная проводка предоставляется только аварийным судам, судам с опасными грузами и судам на регулярных линиях, а сухогрузы, в том числе с глиноземом, получают ее в последнюю очередь. Гордымов предупреждает о возможной остановке производства на алюминиевых заводах, которые уже испытывают острую нехватку данного сырья.

Глава "Первой портовой компании" Александр Масько в письме в Минтранс от 6 февраля сообщал, что ограничения "могут привести к сокращению основных экспортных производств вплоть до их полной остановки", в первую очередь черных и цветных металлов, минеральных удобрений и т. д.

АСОП просит усилить ледокольный флот для Балтики, а также на период тяжелой ледовой обстановки ввести временный мораторий на исполнение требований по водолазному осмотру для неопасных грузов - контейнеров, металлов, глинозема, угля, удобрений и т. п. Российская ассоциация производителей минеральных удобрений (РАПУ) в своем письме в Минтранс от 10 февраля, в свою очередь, просит разработать мероприятия по хождению судов неледового класса в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга. "Количество доступных судов ледового класса на фрахтовом рынке сильно ограничено, - отмечает РАПУ. - Задержки в погрузке удобрений на экспорт негативно отразятся на производстве".

В Минтрансе изданию сообщили, что на 16 февраля обстановка с ледокольной проводкой судов нормальная. В ожидании проводки находятся шесть судов, проблем с осмотром подводной части судов нет. По плану в зимний сезон 2025-2026 годов в Балтийском море проводку обеспечивают 11 ледоколов ФГУП "Росморпорт". Кроме того, для обеспечения ледокольной проводки с 9 февраля привлечено судно "Спасатель Карев" ФГБУ "Морспасслужба". Минтранс организовал передислокацию линейного ледокола "Мурманск", прибытие которого ожидается 19 февраля, сообщили там, добавив, что обратились в "Росатом" с просьбой о передислокации атомного ледокола для проводки судов в Финском заливе. Также в министерстве заявили, что прорабатывают схему нормативного закрепления в обязательных постановлениях по морским портам индивидуальной оценки ледопроходимости судов, которая проводится Российским морским регистром судоходства и позволит осуществлять плавание во льдах отдельных судов с низким ледовым классом.

В группе компаний "Дело" газете сообщили, что балтийские терминалы группы работают штатно, а все службы Большого порта Санкт-Петербург, порта Усть-Луги и профильные ведомства действуют сообща и стремятся обеспечивать ледокольные проводки, своевременный прием и отправку судов. "В настоящий момент у нас нет судов, ожидающих ледовой проводки к причалам", - сообщили в группе.