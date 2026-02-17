"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Продажи Lada в России в феврале пока невелики, "АвтоВАЗ" снизил планы реализации на текущий месяц на 15%, рассчитывая достичь отметки примерно в 20 тысяч автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов на полях "Недели российского бизнеса - 2026".

"Автостат" ранее сообщал о снижении регистраций легковых Lada в России г/г в январе на 28,7%, до 19,7 тысячи штук. При этом общий объем авторынка в прошлом месяце эксперты агентства оценивали в 80,6 тысячи штук (-9,5% г/г). Как сообщил журналистам Соколов, объем отгрузок Lada в дилерскую сеть "АвтоВАЗа" в январе был сопоставимым с уровнем января 2025 года.

"Позитивных комментариев с надеждами на начало 2026 года с точки зрения объемов авторынка и темпов продаж я не слышал. И, в общем-то, этот пессимизм себя оправдал. Январь мы прошли примерно так же, как январь 2025 года. Может быть, даже чуть хуже", - сказал глава "АвтоВАЗа".

По его словам, в феврале "АвтоВАЗ" надеется продать в России примерно 20 тысяч Lada.

"Февраль тоже идет по более низкой, консервативной траектории. Мы уже скорректировали наши планы на февраль, причем существенно - минимум на 15% от ранее утвержденных бюджетных планов на этот месяц. Но даже на эту траекторию корректировки мы сегодня не выходим по темпам продаж. Поэтому пока, к сожалению, нам остается только надеяться на кардинальные изменения, которые могут развернуть рынок к лучшему, к более активным продажам", - сказал Соколов.

По его словам, "пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 15,5%, сильно рынок не оживило". "Это показала статистика субботних, воскресных и понедельничных продаж", - добавил он.

Давление на спрос продолжает оказывать, в частности, ужесточение условий выдачи автокредитов.

"Сказывается эффект от изменений налоговой политики, от ужесточения правил выдачи кредитов. Одобрений выдач кредитов стало меньше, так как некоторые покупатели не могут подтвердить размер своих доходов, которые они получают из одного официального источника. Таким образом, снижается объем потенциальных заявителей на кредитные ресурсы. Мы видим серьезную просадку по объемам кредитования, а две трети покупок осуществляются именно в кредит", - добавил Соколов.

Ситуация на российском авторынке пока не вселяет оптимизма, резюмировал он.

"Пока я даже не могу назвать драйверы, которые в сегодняшних экономических реалиях могут серьезно дать ветра в паруса нашему рынку. В конечном счете рынок всегда опирается на покупательскую способность населения. Если она начнет динамично расти, тогда рынок вырастет вслед за этим", - сказал он.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год составляет 400 тысяч автомобилей. На российском рынке компания планирует реализовать 370 тысяч машин (против 338,5 тысяч штук в 2025 году - то есть, предполагается рост на 9,3%) и еще 30 тысяч - поставить на экспорт.