Рубль в среду слегка опустился в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял значительную часть роста первой половины торгов и лишь немного поднялся на Московской бирже по итогам сессии в среду. Рубль опустился на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работали биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закрываются раньше обычного.

Курс китайской валюты в 19:00 по московскому времени составил 11,144 руб., что на 3,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 14,82 копейки, до 78,4368 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,95 копейки, до 92,4742 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль может составить 12 руб./юань в начале 2026 года, прогнозируют аналитики компании "Солид брокер".

"За 2025 год рубль укрепился к доллару более чем на 20%, став лидером по росту среди мировых валют, - отмечают эксперты в комментарии. - Такая тенденция не может продолжаться вечно, и мы ожидаем, что с началом 2026 года начнется постепенное ослабление курса рубля, без резких девальвационных скачков".

По мнению экспертов, в начале 2026 года курсы основных валют к рублю будут стремиться к локальным максимумам с сентября 2025 года и могут достичь отметок 84,5 руб./$1, 99 руб./EUR1 и 12 руб./юань.

Аналитики выделяют ряд факторов в пользу ослабления рубля:

- Переориентация экспортеров на внутренний рынок, поскольку в ряде случаев экспорт становится экономически невыгодным. Кроме того, компании сокращают хеджирование валютных рисков, предпочитая принимать риск, а не фиксировать текущий высокий курс рубля.

- Импортеры, наоборот, активно хеджируют валютные риски, фиксируя валютный курс не только текущих контрактов, но и будущих.

- Усиление санкций в отношении России.

- Снижение цен на нефть из-за перепроизводства в мире. Расширение спреда российской марки Urals к Brent снижает приток валюты.

- Спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц может вырасти, к тому же ранее в декабре Банк России снял ограничения на перевод за рубеж иностранной валюты.

Факторы в пользу укрепления рубля, на которые обращают внимание аналитики "Солид брокера":

- Ключевая ставка Банка России останется высокой и не изменится, как минимум, до ближайшего заседания совета директоров банка 14 февраля.

- Замедление роста экономики России приводит к снижению спроса на импорт.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опустилась на 0,45%, до $62,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,29%, до $58,21 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта.

Поддержку рынку продолжают оказывать обнародованные накануне данные об активном росте ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

С начала года Brent подешевела на 16%, WTI - на 18%.

Тем временем оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США из-за праздников будут обнародованы позднее обычного - 29 декабря.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 декабря выросла на 30 базисных пунктов - до 16,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в среду опустились на 1 базисный пункт - до 16,22% и 16,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,12% годовых.

