Добыча газа в РФ в ноябре на фоне теплой погоды сократилась на 3%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в ноябре 2025 года составило 59,8 млрд куб. м, оказавшись на 3% ниже прошлогоднего уровня (61,614 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 51,2 млрд куб. м (на 3,5% ниже ноября 2024 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,6 млрд куб. м (примерно на прошлогоднем уровне).

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа. Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был определено негативным. По данным "Системного оператора ЕЭС", в ноябре 2025 года средняя температура воздуха по России была на полтора градуса Цельсия выше, чем годом ранее и на три градуса выше климатической нормы.

Выработка тепловых электростанций в ноябре сократилась на 4,5%, при этом выработка ГЭС увеличилась на 5,1%. Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в ноябре вырос на 0,8%.

С начала года добыча газа в стране достигла 600,1 млрд куб. м, что на 3% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года (620 млрд куб. м). Динамика производства объясняется погодным фактором - зима 2024-2025 годов была очень теплая, особенно сильно отличались от климатической нормы центральные месяцы отопительного сезона - декабрь и январь.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа.