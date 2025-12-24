Цены на гречку в РФ на минувшей неделе снизились на 0,5%, на сахар - на 0,4%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цены на гречневую крупу в РФ с 16 по 22 декабря снизились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с началом года нынешние цены на эту крупу на 2,2% ниже.

Цены на сахар за неделю сократились на 0,4%, с начала года - на 5,9%.

Росстат также сообщил, что овощные консервы для детского питания за неделю подешевели на 0,3%, рис - на 0,2%, свинина, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, пшено, соль и черный чай - на 0,1%.

В то же время повысились цены на макаронные изделия - на 0,5%, мороженую рыбу, маргарин и вермишель - на 0,4%, говядину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, яйца, пшеничный и ржаной хлеб, печенье и водку - на 0,3%, пастеризованное молоко, сыры, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку - на 0,2%, баранину и мясо кур - на 0,1%.