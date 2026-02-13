Поиск

Набиуллина заявила, что пик инфляционного давления был пройден в январе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пик инфляционного давления пройден в январе, ЦБ надеется, что и пик инфляционных ожиданий тоже, но для него важна скорость их снижения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если говорить об устойчивой инфляции, то пик был, на наш взгляд, в декабре 2024 года. Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, эффект вторичный ограничен. Будем надеться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден, но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - заявила она на пресс-конференции в пятницу.

Хроника 07 июня 2024 года – 13 февраля 2026 года Инфляция в России
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
