"Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - АО "Почта России" с 1 марта скорректирует тарифы на свои услуги, которые долгие годы росли ниже инфляции; эта мера позволит обеспечить финансовое оздоровление почтового оператора, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Уточняется, что соответствующее решение подготовлено Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

Так, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм - 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм - 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм - 155 рублей.

Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан, действующие льготы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

Министерство отмечает, что основными пользователями услуг "Почты России" являются госорганы, поэтому индексация, в первую очередь, отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах людей.

Минцифры поддерживает решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО "Почта России": мера является экономически обоснованной и направлена на долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора, отмечает министерство.

"На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет", - говорится в сообщении.

Меры для системной трансформации

В сообщении также говорится, что Минцифры завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию "Почты России". Документ содержит пакет структурных мер, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие предприятия в рыночных условиях.

Среди ключевых инициатив - обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня разрешённых видов деятельности в отделениях, внедрение гибких механизмов оказания универсальных услуг связи.

Как говорится в сообщении, реализация указанных мер позволит "Почте России" выйти на безубыточность, снизить долговую нагрузку, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений. Кроме того, предложенные инициативы повысят качество услуг и обслуживания граждан, отмечает Минцифры.

"Всё это - часть долгосрочной стратегии, которая должна сделать оператора устойчивым и эффективным в рыночных условиях - без потери доступности для миллионов граждан", - говорится в сообщении.

Минцифры и ФАС также продолжат мониторинг деятельности "Почты России" и контроль за соблюдением баланса между доступностью услуг для населения и экономической эффективностью почтового оператора.

