Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2025 г. снизилась на 9,1% по сравнению с 2024 г., до 35,3 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 58,3 млрд руб. (+10,2%). Себестоимость продаж увеличилась на 11,9%, до 48 млрд руб.

Увеличение выручки в основном обусловлено ростом объемов и цены продажи на оптовом энергорынке при транзитных перетоках между I и II ценовыми зонами, сообщила "Интер РАО".

Выручка компании от экспорта электроэнергии выросла на 9,4%, до 37 млрд руб., за счет роста стоимости по коммерческим поставкам.

Убыток от продаж составил 6,6 млрд руб. (+11,9%).

Кредиты и займы, включая обязательства по аренде, по итогам 2025 г. зафиксированы на уровне 276 млрд руб. против 323 млрд руб. годом ранее. Чистый долг снова показал отрицательное значение - минус 44,9 млрд руб. (-9,7%).

На счетах компании на конец 2025 г. хранилось 154,42 млрд руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.