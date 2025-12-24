Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре составил 327,9 млрд руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2025 г. составил 327,9 млрд руб. против убытка 84,8 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, в январе-октябре 2025 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 62,7 млрд руб. (-54,1% к аналогичному периоду 2024 г.), убытки зафиксированы в размере 390,6 млрд руб. (рост в 1,79 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 32,4% против 46,6% годом ранее, убыточных - 67,6% против 53,4%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 г. может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго РФ.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Кроме этого президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.