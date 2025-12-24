Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-октябре сократилась на 9,9%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-октябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 566,0 млрд рублей, что на 9,9% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в октябре сальдированная прибыль предприятий составила 2 трлн 344,5 млрд рублей, упав на 24,7% относительно октября 2024 года (3 трлн 113,1 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за январь-октябрь уменьшилась на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3 трлн 347,9 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 50,9% - до 2 трлн 243,5 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 327,9 млрд рублей против убытка в 84,8 млрд рублей годом ранее.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за десять месяцев 2025 года упала на 9,6% и составила 6 трлн 882,0 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 1 трлн 413,5 млрд рублей, что на 46,4% больше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 22,6%, составив 2 трлн 048,8 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам десяти месяцев сложилась на уровне 588,8 млрд рублей (снижение на 1,1%), в строительстве - 529,2 млрд рублей (рост на 11,9%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 700,7 млрд рублей (снижение на 0,3%).

Как сообщалось, в 2024 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года.