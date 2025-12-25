Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует небольшой рост на фоне отсутствия 25 декабря торгов во многих европейских странах и США в связи с рождественскими праздниками.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2723,87 пункта (+0,14%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,6%.

Подорожали обыкновенные акции "Полюса" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), а также "префы" Сбербанка (+0,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года, и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", - сказал он.

На встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ и руководитель Центробанка, добавил Песков.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний", - сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - заключил Песков.

Американские фондовые индексы выросли по итогам малоактивной сессии в среду, причем S&P 500 обновил очередной исторический максимум. Торги в США прошли по укороченному графику, а в четверг рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества. Аналитики продолжали оценивать американские статданные, опубликованные днем ранее.

Как сообщалось, ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и оказались максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%. Между тем объем промпроизводства в стране в ноябре увеличился на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.

В среду стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.

На фоне таких данных рынок закладывает два снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем году. Последний прогноз самого Федрезерва предусматривает лишь одно снижение.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно боковая динамика индексов в пределах 0,1-0,2%, без ярко выраженной направленности. Часть фондовых рынков АТР закрыта в связи с праздниками.

По этой же причине в четверг не проводятся биржевые торги фьючерсами на нефть.