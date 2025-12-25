Россия привлечет партнеров из дружественных стран к РЗМ-кластеру в Сибири

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Создаваемый в Сибири Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ) предполагает привлечение партнеров из дружественных стран, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

"Есть не просто идея, а реализуемый проект по Ангаро-Енисейскому кластеру, где предусматривается привлечение крупных российских компаний и нероссийских в том числе, то есть наших партнеров из дружественных стран, по строительству предприятий, мощностей по переработке, в том числе редкоземельных металлов: по выделению концентратов, оксидов для последующего использования, в том числе в аддитивных технологиях", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

Как сообщалось, создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития России. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

Попечительский совет кластера возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В ходе прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заинтересовать компании в инвестициях в кластер, оказать им господдержку.

"Эти планы были в общем и целом сформулированы еще в советские времена. Этот регион очень перспективный, - отметил Путин. - Там действительно много возможностей и по добыче полезных ископаемых, и по их переработке, и по созданию новых источников энергии для того, чтобы осуществить соответствующую работу. Там в целом хорошая логистика".