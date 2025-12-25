Поиск

Россия привлечет партнеров из дружественных стран к РЗМ-кластеру в Сибири

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Создаваемый в Сибири Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ) предполагает привлечение партнеров из дружественных стран, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

"Есть не просто идея, а реализуемый проект по Ангаро-Енисейскому кластеру, где предусматривается привлечение крупных российских компаний и нероссийских в том числе, то есть наших партнеров из дружественных стран, по строительству предприятий, мощностей по переработке, в том числе редкоземельных металлов: по выделению концентратов, оксидов для последующего использования, в том числе в аддитивных технологиях", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

Как сообщалось, создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития России. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

Попечительский совет кластера возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В ходе прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заинтересовать компании в инвестициях в кластер, оказать им господдержку.

"Эти планы были в общем и целом сформулированы еще в советские времена. Этот регион очень перспективный, - отметил Путин. - Там действительно много возможностей и по добыче полезных ископаемых, и по их переработке, и по созданию новых источников энергии для того, чтобы осуществить соответствующую работу. Там в целом хорошая логистика".

Денис Мантуров Сибирь РЗМ-кластер партнеры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7958 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });