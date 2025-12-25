Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели всего на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2717,86 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1091,56 пункта (-0,1%); лидируют в снижении акции "Русала" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составил 78,4368 руб. (-14,82 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), "Т-Технологии" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "ВК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Во "втором эшелоне" упали на 46% акции ПАО "ЭсЭфАй" (до 978 рублей) после отсечки высоких дивидендов за 9 месяцев. Компания выплатит 902 рубля на акцию, дивдоходность составит порядка 50%.

Вечером в среду вышли данные Росстата, показавшие, что рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ).

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз Банка России на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Тем временем промпроизводство в РФ в ноябре 2025 года снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 3,1% в октябре, на 0,3% в сентябре, на 0,5% в августе и на 0,7% в июле, сообщил в среду Росстат. Показатели по промышленности в ноябре 2025 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале декабря консенсус-прогнозу, ожидали рост в ноябре на 1,2% после позитивных данных октября. За январь-ноябрь 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство увеличилось на 0,8%.

Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", - сказал он.

На встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ и руководитель Центробанка, добавил Песков.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний", - сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - отметил Песков.

Также Песков сообщил "Ведомостям", что послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году не будет, но оно состоится своевременно, как решит президент.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок сохраняет разнонаправленную динамику акций крупнейших компаний и невысокую активность в условиях неопределенности внешнего фона. Несмотря на сообщения о якобы успешных контактах между Россией, США и Украиной, значимых подвижек по ключевым вопросам урегулирования не было, и значимая часть инвесторов предпочитает не форсировать покупки перед новогодними праздниками.

На дневном графике индекс МосБиржи корректируется вниз, отталкиваясь от нижней границы "медвежьего" восходящего клина. Если давление сохранится и индекс уверенно преодолеет уровень 2700 пунктов, следующим значимым уровнем поддержки выступит зона 2620 пунктов, считает аналитик.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи в четверг останется в рамках 2700-2750 пунктов.

Отсутствие явного прогресса на геополитической арене заставляет инвесторов занять выжидательную позицию, покупки отмечаются в "идейных" бумагах. До появления четких сигналов на геополитической арене спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке ЦБ РФ бумагах, либо на акциях с понятным потенциалом роста. В этом плане интерес могут представлять акции компаний потребсектора ("НоваБев", "Лента", "Икс 5"), а также хай-тек ("Озон", "Яндекс").

"Акции "Яндекса" еще и технически смотрятся интересно: нисходящий тренд от ноября 2021 года пройден уверенно, с середины ноября бумаги неплохо отрастают, и мы ждем в ближайшее время движения к максимумам этого года - 4795 руб. за штуку", - считает Крылова.

В США индексы акций на предрождественских торгах в среду выросли на 0,2-0,6% во главе с Dow, причем обновил очередной исторический максимум индекс S&P 500 (+0,3%, до 6932 пунктов). Торги в США прошли по укороченному графику, а в четверг рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества.

Аналитики продолжали оценивать американские статданные, опубликованные днем ранее. Как сообщалось, ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и оказались максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Между тем объем промпроизводства в стране в ноябре увеличился на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.

В среду стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.

На фоне таких данных рынок закладывает два снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем году. Последний прогноз самого Федрезерва предусматривает лишь одно снижение.

Фондовые рынки в мире

В Азии утром в четверг на малочисленных работающих рынках наблюдается умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%).

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Нефть

На нефтяном рынке накануне цены незначительно снизились, Brent закрепилась выше $62 за баррель; в четверг торги не проводятся из-за католического Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent в среду составила $62,24 за баррель (-0,2%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,35 за баррель (-0,05%).

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.