Планы РФ выйти на выпуск 100 млн т СПГ в год сдвинуты на несколько лет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит развивать производство СПГ, но выход на объем в 100 млн тонн в год отложен на несколько лет, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Будем развивать и производство сжиженного природного газа. Наша задача была выйти на 100 млн тонн (в год к 2030 году - ИФ). Понятно, в связи с санкционными ограничениями сейчас на несколько лет это будет сдвинуто вправо", - сказал он.

Новак подчеркнул, что строительство заводов по выпуску СПГ в России продолжается, а власти по-прежнему рассматривают сжиженный газ как "один из основных секторов и драйверов развития энергетической отрасли".

Производство сжиженного природного газа в России в 2025 году составит, как ожидается, 33 млн тонн. В 2024 году в стране было произведено 34,7 млн тонн СПГ. Основная причина изменения динамики – более масштабные плановые работы на заводах в летний период.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".