В Минфине допдоходы от повышения ставки налога на прибыль в 2025 г. оценили в 1,7-1,75 трлн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Повышение базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% даст в 2025 году дополнительные доходы в федеральный бюджет в объеме 1,7-1,75 трлн рублей, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции "Налоговые итоги года. Диалоги о важном" Ассоциации европейского бизнеса.

"По налогу на прибыль ожидания по доходам реализуются: когда принимали изменения, мы прогнозировали поступление 1,8 трлн рублей дополнительных доходов, и в этом году по факту выходим на 1,7- 1,75 трлн рублей", - приводятся его слова в сообщении Минфина.

Также замминистра отметил, что результаты расширения прогрессивной шкалы НДФЛ справедливо подводить только по итогам текущего года, захватывая январь-февраль следующего, когда будет понятна картина с бонусами и премиями, которые компании традиционно выплачивают в конце года. Тогда будет виден реальный эффект дополнительных поступлений по НДФЛ, пояснил он.

Говоря о введении минимального уровня налогообложения прибыли международных холдингов в размере 15% в связи с Pillar 2, Сазанов пояснил, что цель этого изменения - защита российской налоговой базы, а не получение допдоходов в бюджет, поэтому возможные доходы от этой меры в бюджет следующего года не закладывались. "Наша основная цель - не допустить, чтобы с российской налоговой базы налог доплачивался в иностранных юрисдикциях. ФНС оценила потенциальные доходы в 15-20 млрд рублей. Но у Минфина ожиданий по доходам нет, мы даже не закладывали их в бюджет. Сейчас трудно точно сказать, какие организации заплатят дополнительный налог и в каком объеме. Мы увидим это по результатам 2026 года", - пояснил замминистра.

Сазанов также сообщил, что Минфин по просьбе бизнеса пока не планирует переносить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. "Если перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс, к ним будут применяться все мероприятия налогового контроля и процедуры взысканий. Осознавая последствия переноса, бизнес сам выступил против. Поэтому вопрос пока снят с повестки", - отметил он.

Алексей Сазанов Минфин РФ
