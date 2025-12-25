Поиск

Экспортная погрузка зерна по сети РЖД выросла в ноябре на 21,5% до 2,3 млн т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Погрузка зерна на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в ноябре 2025 года на 21,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 2,3 млн тонн, сообщила компания.

Из этого количества 1,7 млн тонн (+27,5% к ноябрю 2024 года) было погружено в направлении портов. Наибольший объём - 1,4 млн тонн зерна (+24,9%) - отправилось на экспорт через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада погружено 266 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

Через сухопутные пункты пропуска в ноябре на экспорт было перевезено 591 тыс. тонн зерна (+6,7%).

Наибольшие объемы погрузки зерна были зафиксированы в Алтайском крае (298 тыс. тонн, рост в 2,1 раза), в Омской области (246 тыс. тонн, +26%) и в Липецкой области (241 тыс. тонн, +28%).

Всего в ноябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна, что на 26,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Во внутрироссийском сообщении перевезено 1,1 млн тонн (+38,3%).


