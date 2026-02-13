Поиск

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба по результатам мониторинга возбудила и рассматривает десять дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов в связи с наличием в их действиях признаков нарушения Закона о защите конкуренции, сообщилов ведомство.

В Якутии управление ФАС возбудило дела в отношении АО НК "Туймаада-Нефть" и АО "Саханефтегазсбыт", а в Хабаровском крае в отношении независимых участников розничного рынка нефтепродуктов: ООО "Флагман" и ООО "АЗС Трансбункер". По данным антимонопольного ведомства, компании нарушили закон, установив монопольно высокие цены на топливо (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Аналогичные нарушения регулятор нашел на Камчатке у независимого участника рынка дизельного топлива.

Участники розничного рынка нефтепродуктов (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстрат") в Ханты-Мансийском автономном округе своими действиями также привлекли внимание УФАС. В результате антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (установление или поддержание цен картелем). Аналогичные нарушения были найдены у независимых участников розничного рынка в Крыму.

В Коми УФАС выдало предупреждение поставщику моторного топлива "Ликард", который, занимая доминирующее положение, ограничил отгрузку нефтепродуктов некоторым хозяйствующим субъектам. Компания предупреждение исполнила.

Коми Крым ФАС Камчатка Хабаровский край ХМАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Пользователи пожаловались на сбои в работе ИТ-систем "Почты России"

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Суд в Москве арестовал замглавы Челябинской области Андрея Фалейчика

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 48 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });