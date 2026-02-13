ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба по результатам мониторинга возбудила и рассматривает десять дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов в связи с наличием в их действиях признаков нарушения Закона о защите конкуренции, сообщилов ведомство.

В Якутии управление ФАС возбудило дела в отношении АО НК "Туймаада-Нефть" и АО "Саханефтегазсбыт", а в Хабаровском крае в отношении независимых участников розничного рынка нефтепродуктов: ООО "Флагман" и ООО "АЗС Трансбункер". По данным антимонопольного ведомства, компании нарушили закон, установив монопольно высокие цены на топливо (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Аналогичные нарушения регулятор нашел на Камчатке у независимого участника рынка дизельного топлива.

Участники розничного рынка нефтепродуктов (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстрат") в Ханты-Мансийском автономном округе своими действиями также привлекли внимание УФАС. В результате антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (установление или поддержание цен картелем). Аналогичные нарушения были найдены у независимых участников розничного рынка в Крыму.

В Коми УФАС выдало предупреждение поставщику моторного топлива "Ликард", который, занимая доминирующее положение, ограничил отгрузку нефтепродуктов некоторым хозяйствующим субъектам. Компания предупреждение исполнила.