США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - International Trade Administration (ITA), орган Министерства торговли США, предварительно принял решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт необработанного палладия из России, сообщила ITA.

Пошлина может быть установлена в размере 132,83%. Ставка пошлины вступит в силу с момента публикации в Федеральном реестре, что может произойти на следующей неделе.

Экономика"Норникель" ожидает дефицита на рынке палладия в 2025-2026 годах вместо балансаЧитать подробнее

Окончательное решение по антидемпинговому расследованию должно быть объявлено примерно 28 апреля 2026 года, если не будет отложено, сообщила ITA.

Министерство торговли (US Department of Commerce) проводит параллельное расследование по вопросу применения компенсационных пошлин и определению полученного ущерба.

Компенсационное расследование США в отношении палладия из России может привести к ретроспективному введению пошлины, говорил ранее вице-президент - руководитель сбытового дивизиона ГМК "Норильский никель" Антон Берлин. "Если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции - с 22 июля [2025 года]", - сказал он. Поставки палладия в США он охарактеризовал как "достаточно существенные".

По данным ITA, российский импорт палладия в США в 2024 году оценивался в $877,73 млн, в 2023 году - в $1,08 млрд, в 2022 году - в $1,35 млрд. "Норникель" является крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40%.

Антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России были начаты Министерством торговли США в августе 2025 года. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане. По мнению заявителей, российское правительство предоставляет производителям палладия компенсационные субсидии, из-за чего импорт палладия в США наносит существенный ущерб американской промышленности.

Антидемпинговое расследование в США в отношении российского палладия повышает волатильность на рынке, хотя, как ожидается, долгосрочно не скажется на его фундаментальных параметрах, сообщал "Норникель" на этой неделе в пресс-релизе по итогам отчетности по МСФО за 2025 год.

"Норникель" владел контрольным пакетом в американском производителе палладия и платины Stillwater Mining с 2002 по 2010 годы, не имея при этом операционного контроля.

Производство платиноидов в Северной Америке (помимо США, добыча ведется в Канаде, где бывший North American Palladium приобретен компанией Impala), согласно отчету о рынке, опубликованному "Норникелем" в июле 2025 года, неприбыльно при текущих ценах, и добыча там может значительно сократиться. По итогам 2025 года производство металла в Северной Америке сократилось на 21% на фоне резкого снижения добычи на руднике Stillwater. Вместе с тем, средняя цена палладия в прошлом году возросла на 17%, несмотря на проблемы, связанные с сокращением выпуска автомобилей с ДВС и распространением электромобилей.

