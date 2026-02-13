ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 процентного пункта. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и за декабрь достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что те, кто выступал за снижение ставки, опирались на широкий круг опросных данных. "Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными, и поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила глава ЦБ.

Дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от поступающих данных, подчеркнула Набиуллина. "Что касается возможных шагов, вы знаете, мы не комментируем. В зависимости от ситуации возможны и большие шаги, но возможны и паузы, в рамках, в том числе базового сценария. Все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она.

"Даже шаг 0,25 п.п. я бы тоже не исключал, если на это будут основания", - добавил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б.п, до 15,5% годовых.