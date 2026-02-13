Поиск

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 процентного пункта. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и за декабрь достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что те, кто выступал за снижение ставки, опирались на широкий круг опросных данных. "Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными, и поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила глава ЦБ.

Дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от поступающих данных, подчеркнула Набиуллина. "Что касается возможных шагов, вы знаете, мы не комментируем. В зависимости от ситуации возможны и большие шаги, но возможны и паузы, в рамках, в том числе базового сценария. Все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она.

"Даже шаг 0,25 п.п. я бы тоже не исключал, если на это будут основания", - добавил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б.п, до 15,5% годовых.

Хроника 16 февраля 2024 года – 13 февраля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС

Набиуллина заявила, что пик инфляционного давления был пройден в январе

"Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта

 "Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п.п. на фоне решения ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

 "Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 81 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 47 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });