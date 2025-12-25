"Мечел" в 2025 году сократил добычу угля до 7,3-7,6 млн тонн

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Мечел" оценивает добычу угля по итогам 2025 года в 7,3-7,6 млн тонн, в 2026 году планирует нарастить ее до 11-12 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Игорь Хафизов журналистам.

"По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на 2026 год - предварительно 11-12 млн тонн. Также планируем увеличить производство ЖРК на Коршуновском ГОКе с 1,7 млн до 2,4 млн тонн, на "Якутской рудной компании" ожидаем рост с 0,9 млн тонн железной руды до 2,2 млн тонн", - сказал Хафизов в кулуарах внеочередного собрания акционеров компании.

В 2024 году "Мечел" добыл 10,9 млн тонн угля. Таким образом, в 2025 году показатель снизится примерно на треть.

Хафизов напомнил, что в этом году компания приостанавливала часть добывающих мощностей на фоне ухудшения конъюнктуры на рынке угля. К концу года "Мечел" перезапустил почти все мощности, кроме подземной добычи: компания рассматривает консервацию шахт, так как они остаются нерентабельными, сказал он.

"Мы снизили коэффициенты вскрыши, приостановили ряд нерентабельных участков добычи на "Южном Кузбассе", в частности, это касается подземной добычи - шахты им. Ленина и шахты Ольжерасская-Новая, приостанавливали участки с нерентабельными сегодня марками угля на Сибиргинском и Красногорском разрезе. Эти мероприятия мы сделали с мая по сентябрь. Они оказались правильными, мы прожили самый пик снижения цен, а в конце августа - начале сентября появились первые признаки роста цен на уголь, китайский рынок начал оживать, и мы стали запускать приостановленные участки добычи. Кроме шахт, мы рассматриваем программу их консервации. Они в силу горнотехнических условий, стоимости угля и ряда других факторов остаются нерентабельными, в отличие от открытого способа добычи", - сказал глава "Мечела".

"Мы заканчиваем восстановление фабрики в Якутии (фабрика "Нерюнгринская" - ИФ), сегодня не влияющей на объемы добычи и сбыта продукции. Можно сказать, что угольные предприятия у нас вышли на наши плановые объемы 2025 года", - добавил он.

Благодаря начавшемуся в августе восстановлению цен на уголь добыча "Мечела" вышла на безубыточность, отметил Хафизов.

"Если будет со второго полугодия (2026 года - ИФ) более оптимистичный рост цен на уголь, чем мы закладываем, - будем смотреть на дополнительное увеличение объемов добычи. Возможности для этого у нас есть: инфраструктура есть, фабрики готовы, железнодорожная схема соответствует, транспорт есть. Нам только потребуется увеличить количество техники, но это всегда можно сделать за счет лизинга или привлечения подрядных организаций", - добавил он.