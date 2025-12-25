Индекс МосБиржи снизился на 0,2% к 2714 пунктам на фоне укрепления рубля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг умеренно снизился по большинству blue chips в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 2710 пунктов.

К завершению основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2714,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 1097,79 пункта. Лидировали в снижении "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции "Аэрофлота" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "Русала" (-1,3%); во "втором эшелоне" упали почти вдвое акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (-47,6%) после отсечки высоких дивидендов за 9 месяцев.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 декабря, составил 77,8844 рубля (-55,24 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "МТС" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Акции ПАО "ЭсЭфАй" подешевели до 946 рублей, уровня февраля 2024 года (объем торгов достиг 2,944 млрд рублей). Компания выплатит 902 рубля на акцию, дивдоходность составит порядка 50%.

Подорожали акции "ФосАгро" (+3,1%), "ВК" (+1%), "Полюса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

Росстат сообщил, что рост потребительских цен с 16 по 22 декабря составил 0,2% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. Из данных за 22 дня декабря 2025 и 2024 годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ).

Президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса обсуждал в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуацию с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на встрече были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний", - сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - отметил Песков.

Также Песков сообщил, что послание президента Федеральному собранию в 2025 году оглашено не будет, но оно состоится своевременно, когда это решит Владимир Путин.

В Кремле продолжают анализировать переданную президенту его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым информацию по итогам переговоров в Майами и затем в зависимости от принятого Путиным решения продолжат контакты с США, заявил Песков. Так он ответил на вопрос, когда ждать реакции на опубликованный президентом Украины Владимиром Зеленским американо-украинский план мирного урегулирования.

По слова Пескова, рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского вызывает сомнения в его способности принимать адекватные решения по мирному урегулированию. "Видели сообщения о, действительно, странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблено, похож на мало адекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

В своем обращении по случаю Рождества президент Украины заявил, что украинцы хотят смерти, однако не уточнил, чьей именно.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, амплитуда колебаний индекса МосБиржи и торговые обороты продолжили ожидаемо идти на спад, бенчмарк вяло курсировал в области поддержки над рубежом 2700 пунктов. Новостной фон, связанный с геополитикой, затих, рубль наперекор сезонным ожиданиям укрепляется. Годовая инфляция, согласно отчету Росстата, к 22 декабря упала до 5,65%.

Западные фондовые площадки ушли на Рождество, не проводятся также торги сырьевыми товарами. В Китае настроения поддержали ослабления ограничений на покупку недвижимости в целях стабилизации проблемного сектора. Росстат в конце недели опубликует данные по деловой активности организаций в России в декабре. Важных корпоративных событий не намечается.

"Ожидаем, что в отсутствие ярких новостей "фактор пятницы" и приближение праздников сократят торговую активность к минимуму. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 декабря - колебания в коридоре 2700-2750 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что выраженного тренда на рынке акций не наблюдается, активность операций заметно упала - объем торгов составил всего треть от невысокого среднедневного показателя в ноябре.

В среду были опубликованы данные по недельной инфляции: за период с 16 по 22 декабря показатель вырос на 0,2%. Нестабильная ценовая динамика вполне возможна в конце года, поэтому рост цен пока не вызывает тревоги - более важными будут данные за первые недели января. В целом, предстоящее повышение НДС располагает к сохранению осторожного подхода Банка России в снижении ставки, а значит, смягчение денежно-кредитной политики будет умеренно сказываться на рынке акций. Геополитический фон остается в целом нейтральным.

Инвестхолдинг ПАО "ЭсЭфАй" закрыл сделку по продаже 87,5% лизинговой компании "Европлан" Альфа-банку. О продаже этой доли компания объявила в ноябре. Также стало известно, что угледобытчик "Мечел" (+1,3%) договорился с банками об отсрочке платежей по основному долгу на 2025-2026 годы на 132 млрд рублей, включая "тело" долга и проценты, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок сохраняет разнонаправленную динамику акций крупнейших компаний и невысокую активность в условиях неопределенности внешнего фона. Несмотря на сообщения о якобы успешных контактах между Россией, США и Украиной, значимых подвижек по ключевым вопросам урегулирования не было, и значимая часть инвесторов предпочитает не форсировать покупки перед новогодними праздниками.

На дневном графике индекс МосБиржи корректируется вниз, отталкиваясь от нижней границы "медвежьего" восходящего клина. Если давление сохранится и индекс уверенно преодолеет уровень 2700 пунктов, следующим значимым уровнем поддержки выступит зона 2620 пунктов, считает аналитик.

В Азии в четверг на малочисленных работающих рынках наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%).

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.

На нефтяном рынке накануне цены незначительно снизились, Brent закрепилась выше $62 за баррель; в четверг торги не проводятся.

В среду февральские фьючерсы на Brent подешевели на 0,2% до $62,24 за баррель, февральские фьючерсы на WTI подешевели на 0,05% до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Во "втором эшелоне" в четверг подешевели акции ПАО "Лензолото" (-12,9% и -9,2% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (-5,8%), "Мостотреста" (-4,2%), ПАО "Южуралникель" (-2,9%), "Группы ЛСР" (-2,5%), "Мосэнерго" (-2,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,4%).

Подорожали "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+16,5%), акции "ТГК-2" (+5,1%), ПАО "Россети Томск" (+4,8%), "Европлана" (+3,8%), "АПРИ" (+3,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+3,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+2,9%).

"Мечел" (+1,3%) в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд рублей, рассказал журналистам директор финансового управления "Мечела" Александр Овчинников в кулуарах внеочередного собрания акционеров компании.

Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (+0,7%, до 51,1 рубля) (Тольятти) на заочном внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года из расчета 0,27 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на дивидендные выплаты будет направлено 315,3 млн рублей (с учетом увеличения уставного капитала в рамках связанных с SPO сделок).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,61 млрд рублей (из них 3,36 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,4 млрд рублей на акции "Газпрома").