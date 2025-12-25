Рубль на "Мосбирже" заметно укрепился к юаню

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" юань подешевел к рублю на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 10,9 копейки, до 11,035 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 55,24 копейки, до 77,8844 рубля, и уменьшил курс евро на 58,4 копейки, до 91,8902 рубля.

"Рубль в четверг активно дорожал к юаню, пара CNY/RUB опускалась к 11 рублям за юань. (. . .) Юань пытается предотвратить пробой психологически важного уровня 11 руб. Однако эта поддержка может быть проверена на прочность уже в пятницу, на которую приходится последний день продажи инвалюты в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли для исполнения фискальных обязательств 29 декабря", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит двигаться в диапазоне 11-11,5 рублей. Риски теста нижней границы этого диапазона в самой концовке декабря, учитывая налоговые выплаты (29 декабря), выглядят достаточно высокими", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Инфляция в России с 16 по 22 декабря составила 0,2% после 0,05% с 9 по 15 декабря, сообщил Росстат в среду уже после завершения торгов в валютной секции "Московской биржи". С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз ЦБ на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников. В четверг торги не проводятся, так как западные площадки закрыты из-за Рождества.

В среду февральские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,2% - до $62,24 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,05% - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. В то же время сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 декабря упала на 19 базисных пунктов - до 15,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 16,21% и 16,7% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,1% годовых.