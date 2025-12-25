Поиск

Поставки "Газпрома" в страны Центральной Азии в 2025 году выросли на 20%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российского газа потребителям Центральной Азии - Казахстану, Узбекистану, Киргизии - в 2025 году выросли на 20%, сообщил на совещании о предварительных итогах года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер напомнил, что компания продолжает развивать сотрудничество со странами Центральной Азии. На полях Восточного экономического форума было подписано соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах.

"И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", - подчеркнул докладчик.

"В нашей повестке сейчас - дальнейшее наращивание поставок в этом направлении. В частности, с казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - добавил Миллер.

"Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, однако высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше. И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу - и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, - мы уже ведем в настоящее время", - сказал глава "Газпрома".

Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия - Центр", которая начала работать в реверсном режиме. В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд куб. м природного газа, в 2024 году - 5,64 млрд куб. м. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году прокачка российского газа в Узбекистан может вырасти до 6 млрд куб. м.

Киргизия в настоящее время потребляет около 500 млн куб. м газа в год. Для будущих ТЭЦ-2 и ТЭЦ "Бишкексельмаш" с "Газпромом" подписаны долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 года.

"Газпром" участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана, поставки российского газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана.

